Molti bergamaschi lo sognano, altri lo sperano: un ritorno di Gosens a gennaio all'Atalanta è più di una suggestione. Difficile, certo, non tanto per la permanenza del tedesco all'Inter (solo tre volte titolare), quanto per la spietata concorrenza di club di Premier e Bundesliga (Bayer Leverkusen su tutti).



Ma l'Atalanta su quel corridoio del campo non ha ancora trovato un sostituto, c'è solo Ruggeri che viene utilizzato poco e come braccetto, e i gol dell'ala goleador mancano in quei di Bergamo. Si potrebbe quindi trattare con l'Inter per un prestito oneroso, anche se il peso dell'ingaggio non sarà certo irrilevante. Percassi ci pensa.