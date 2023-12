Non solo un difensore e un centrocampista in entrata, l'Atalanta è attiva nel mercato di gennaio anche per definire operazioni in uscita. Chi andrà altrove per giocare almeno sei mesi con continuità, in prestito, è Nadir Zortea, che finora ha collezionato solo sei presenze stagionali e 1 gol. L'esterno destro (classe 1999 ex Sassuolo e Salerninata) è richiesto dal Frosinone sul mercato di gennaio e dal Bologna in vista della prossima stagione.



I neroverdi tra l'altro avevano cercato di riprenderselo durante l'estate, offrendo 3 milioni di euro e lasciando il 50% dei diritti economici ai nerazzurri. Questo accadeva a luglio, dopo che il riscatto non c'era stato (Zortea era costato 1 milione di prestito e aveva un'opzione per 8 milioni) ma a gennaio potrebbero riprendersi i discorsi.