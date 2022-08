C'è un nome nuovo nel mercato per l’attacco dell’Atalanta: i nerazzurri hanno messo nel mirino Rasmus Hojlund, classe 2003, di proprietà dello Sturm Graz, già nel giro della Danimarca Under 21.



Nell’ultima stagione, Hojlund, attaccante dall’imponente struttura fisica, ha segnato 6 gol in 13 partite nella Bundesliga austriaca. L'Atalanta dovrebbe battere la competizione del Bologna.