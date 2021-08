Mentre il centrocampista della Nazionale Under 21 olandese Abdou Harroui, finito nel mirino dell'Atalanta interessata ad approfittare di un'offerta low cost per rinforzare la mediana, lascerà lo Sparta Rotterdam per volare alll'Aston Villa, l'entourage orobico si consola con un altro obiettivo.



Il preferito per consolidare l'attacco nerazzurro è ancora Jeremie Boga, l'ala offensiva del Sassuolo che a Bergamo non prenderebbe il posto di Zapata, che al 90% resterà in nerazzurro. L'unico ostacolo, che la Dea spera di saltare chiedendo uno sconto gli ultimi giorni di mercato, è il prezzo: il club neroverde spara alto e non is schioda dai 30 milioni. Solo il tesoretto di Romero potrebbe convincere la dirigenza bergamasca a compiere il passo decisivo.