Prima dell'affondo su Hien, difensore del Verona (servono almeno 8 milioni), l'Atalanta deve salutare almeno due delle sue pedine in esubero. L'Inter sembra aver perso interesse per Demiral, "certo al 101% di lasciare Bergamo", per cui il primo indiziato a partire è Palomino.



Sul centrale argentino c'è forte il Cagliari, che avrebbe già trovato l'accordo con l'Atalanta, e gli ha proposto un contratto di due anni con opzione di rinnovo per la terza stagione. L'unico nodo da sciogliere è la volontà del giocatore, che sta prendendo tempo e ancora non è convinto della meta, nonostante la fiducia di Ranieri.