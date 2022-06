Il centrocampista brasiliano Ederson dovrebbe essere il primo colpo dell'estate 2022 dell'era Pagliuca per l'Atalanta. C'è solo un ultimo ostacolo che separa il mediano granata da Bergamo: il nodo ingaggi e il capitolo contropartite.



Oltre a 15 milioni di euro infatti, l'Atalanta avrebbe messo sul piatto anche il cartellino di Matteo Lovato, giovane difensore dal valore di 9 milioni. L'ex Cagliari però sta prendendo tempo perché non è più così sicuro di voler giocare con la maglia granata. Sa infatti che anche il Bologna è interessato e predilige la piazza rossoblù.



Nemmeno Okoli, reduce dall'esperienza alla Cremonese, dovrebbe andare alla Salernitana: mister Gasperini e la dirigenza nerazzurra infatti stanno premendo per tenerlo almeno fino al ritiro di metà mese e valutarlo con calma. Al momento quindi, gli unici sicuri di rimanere alla Salernitana sono gli atalantini Zortea e Ruggeri.