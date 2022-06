Tra i dubbi sui riscatti, le entrate e le uscite ancora avvolte nel mister, l'Atalanta si ritrova con un maxi esubero: 5 portieri per un posto solo tra i pali. Rossi è certo di essere il terzo anche la prossima stagione, Musso il primo, Carnesecchi e Gollini devono ancora definire la loro situazione tra Lazio e Fiorentina, mentre Sportiello riflette sul suo futuro.



La novità infatti arriva dal Napoli di De Laurentiis che avrebbe deciso di infilare i guantoni azzurri nelle mani di Marco Sportiello per proporgli il posto di vice Meret. Con Ospina infatti sta sfumando l'accordo sul rinnovo del contratto e l'estremo difensore ex Fiorentina sarebbe ingolosito dall'offerta dei partenopei.