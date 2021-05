Sta vivendo un periodo d'oro Marco Carnesecchi, baby portiere classe 2000 sbocciato nei vivaio dell'Atalanta: convocato ufficialmente per il Campionato Europeo con l'Italia Under 21, la prossima stagione potrebbe fare il salto di qualità che merita.



IN GONDOLA. In molti nelle scorse settimane, dopo essersi fatto notare nel Trapani e nella Cremonese, l'hanno accostato all'Atalanta, un ritorno a casa che però lo stesso Carnesecchi ha definito prematuro. Ma non è certo troppo presto per vederlo con i guantoni da titolare in una squadra di Serie A: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in pole ci sono due squadre a contenderlo, Salernitana e Venezia. Delle due neopromosse è la banda di Zanetti ad essere favorita per averlo, sempre in prestito, dall'Atalanta.