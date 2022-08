Dopo Cesc Fabregas e Patrick Cutrone, il Como scatenato sul mercato vorrebbe regalare a mister Gattuso un altro innesto di qualità in porta: in pole c'è il talento dell’Atalanta Marco Carnesecchi, classe 2000 reduce dall’infortunio alla spalla. Il portiere dell’Under 21 italiana ha fatto benissimo lo scorso anno a Cremona, traghettando la squadra in Serie A, arrivato in prestito dai nerazzurri.



Carnesecchi è stato già al centro di una trattativa con la Lazio che non è andata in porto per il prezzo alto fissato dall'Atalanta ma anche per via dell’operazione chirurgica cui Carnesecchi si è sottoposto. Ora il Como ci sta provando a convincere il club orobico. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore: si tratta per un altro prestito.