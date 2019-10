Vulnerabile in Europa, ma micidiale in campionato: l'Atalanta, con il 7-1 di ieri all'Udinese, continua la sua ascesa verso la vetta della classifica, che adesso dista soltanto tre punti. Può lottare per lo scudetto? Secondo gli analisti è decisamente possibile, visto che hanno tagliato drasticamente la quota per il titolo, che oggi vale 18 volte la posta. Un mese fa era superiore a 100, poi aveva subito un primo ribasso dopo la vittoria all'Olimpico contro la Roma, attestandosi a 81. In seguito è progressivamente calata fino ai livelli attuali. Mai nella storia l'ipotesi scudetto per l'Atalanta era stata ritenuta così probabile. La favorita assoluta è ovviamente ancora la Juve, a 1,40. Seguono l'Inter a 4,75 e un Napoli che continua a perdere colpi e sale a 8,00. Lontane Roma e Lazio, a 81.