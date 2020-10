Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini per il primo impegno Champions stagionale dei nerazzurri, mercoledì alle 21 contro il Midtjylland, dovrà fare a meno però di tre giocatori: Marco Carnesecchi in isolamento, Mattia Caldara e Pierluigi Gollini infortunati. Ma proprio a proposito del rapper con i guanti, arriva una bella notizia da Zingonia: il numero 1 della Dea ha infatti iniziato a svolgere una parte della seduta con i compagni e sta gradualmente aumentando i carichi di lavoro. Non starà fuori quindi ancora per molto e, come riporta L'Eco di Bergamo, nel giro di qualche settimana potrebbe tornare a occupare i pali nerazzurri dal 1′.



ROAD TO DANIMARCA- Ma dopo averli fatti rifiatare contro il Napoli, il tecnico di Grugliasco riavrà a disposizione per la prima di Champions i perni fissi Hans Hateboer sulla fascia destra, Remo Freuler a centrocampo e il difensore Berat Djimsiti dal 1'. Domani la squadra effettuerà una rifinitura mattutina al Centro Bortolotti di Zingonia, e poi partirà per la Danimarca.