È arrivato in Italia, ma terminerà l'ultimassima parte delle visite mediche solo domani mattina presto. Per questo l'ufficialità di Mitchel Bakker, nuovo esterno sinistro dell'Atalanta, è rinviata a domani.



A Zingonia firmerà un quadriennale con opzione per il quinto anno, acquistato a titolo definitivo da Tony D'Amico e Luca Percassi dal Bayer Leverkusen per 10 milioni di euro.