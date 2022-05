Ieri l’Atalanta ha ufficializzato il suo nuovo direttore sportivo, in carica dal 1° luglio: si tratta dell'ex Verona Tony D’Amico. Formalmente però, il ruolo di ds al momento è ricoperto da Gabriele Zamagna, per cui nei giorni scorsi si era parlato di un addio. Il Bologna in effetti aveva provato a portarlo alla corte rossoblù insieme a Giovanni Sartori, ma l'Atalanta si è opposta.



Zamagna vivrà, quindi, la sua tredicesima stagione all’Atalanta ma nei prossimi giorni dovrà essere definita la sua nuova qualifica, che continuerà comunque a riguardare il mercato.