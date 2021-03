Continua, anche di domenica, il fine settimana a tinte internazionali per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tanti i calciatori della squadra orobica ad essere impegnati nella giornata odierna:



Matteo Pessina e Rafael Toloi (Italia) in Bulgaria-Italia

Berat Djimsiti (Albania) in Albania-Inghilterra

Remo Freuler (Svizzera) in Svizzera-Lituania

Robin Gosens (Germania) in Romania-Germania

Joakim Maehle (Danimarca) in Danimarca-Moldavia

Ruslan Malinovskyi e Viktor Kovalenko (Ucraina) in Ucraina-Finlandia