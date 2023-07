L'avventura all'Atalanta di José Luis Palomino è ormai giunta agli sgoccioli. Il difensore centrale è dato ormai in uscita dai bergamaschi ed è il Cagliari la squadra che è maggiormente interessata a prelevarlo. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico Claudio Ranieri vede in Palomino una prima scelta, un leader al centro della difesa, che nell'anno del ritorno in Serie A farebbe molto comodo ai sardi.