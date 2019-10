Una partita più che regalata buttata letteralmente via dalla squadra nerazzurra di Bergamo, che in 45' concede palla, spazi e commette ingenuità disarmanti. Autori della perdita totale di lucidità de Roon e Palomino, l'accoppiata dei guai in una ripresa da dimenticare.



CHE PUNIZIONE!- Ma soffermandosi solo sull'Atalanta del primo tempo, oltre alla grande prestazione e alla corsa, è uno dei tre gol a colpire maggiormente per come è arrivato. La punizione di Muriel infatti spezza un incantesimo che perdurava dal 10 aprile 2016 quando, ben tre anni e mezzo fa, Cigarini siglò l'ultimo gol nerazzurro su punizione, in un Torino-Atalanta dove i bergamaschi persero 2-1. Finalmente l'Atalanta ritrova il gol diretto su calcio piazzato (anche se forse c'è una leggerissima deviazione di Masiello) e l'impressione è che sia solo il primo di tanti: Malinovskyi oggi l'ha sfiorato e con la Nazionale ne ha appena realizzato uno.