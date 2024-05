Atalanta, una poesia in rima per raccontare gli otto anni: da Gasperini alla Coppa

Getty

“‘A volte i sogni si realizzano, credeteci’Era il maggio 2017, l’addio a Migliaccio e Raimondi,Intorno stelle europee, Atalanta lontana dai bassifondiÈ tra i big club europeiFeste e caroselli ai PropileiAnche perché solo sette mesi primaAttorno al Gasp non era dei migliori il climaPochi punti raccolti e per il duello a Koulibaly,il tecnico lancia in campo l’Atalanta BPer poco a Percassi non viene un infartoChissà se avesse saputo di arrivare quarto…Caldara, Gagliardini, Petagna, SpinazzolaDiventa desueta ‘salvezza’ come parola

In Europa, otto reti all’Everton in toto, segna pure MasielloI lionesi conoscono il Papu grazie a un gol di livelloArriva il 2018 e la più bella delle sconfitteDoppietta di Ilicic, 80mila persone zitte5mila nerazzurri, l’Iduna Park un arsenaleIl muro giallonero ispirò il vecchio ComunaleA fine stagione, settimo posto di rilievoCon i playoff in estate e gli otto gol a SarajevoMa ad agosto un incubo: 23 tiri a vuoto dalla SirenettaNella lotteria dei rigori Cornelius ha frettaIl danese sbaglia dal dischettoMa per l’Europa strappa il bigliettoAtalanta fuori, morale KO

Le manda una cartolina: “Baci da Bordeaux”Il 2019 peròOgni aspettativa superò,Al trio Gomez-Ilicic-Duvan,Tutto riuscì, “Yes, We Can”Il 26 maggio anche l’espulsione di BerardiContribuì alla prima Champions dei lombardiFesta grande in quella Reggio EmiliaGià diventata reggia d’Europa per tanti ‘memorabilia’Che attenuano oggi la beffa in Coppa ItaliaBastos e le sue mani,Nei capelli quelle dei 100mila orobici tra spalti e divaniIn Croazia però la ‘musichetta’ è più una campanellaAnsia da prestazione, scappa la tremarella

Con le luci a San Siro invece, è amore a prima vistaGasperini manda Pep Guardiola dal dentistaA Kharkiv la Dea si supera e fa la starPassa il girone col tris allo Shakhtar19 febbraio 2020, dopo Valencia è buio a San SiroSi fa più pesante ogni respiroDal paradiso degli ottavi all’inferno della pandemiaIl poker di Ilicic e la maglia ‘Bergamo, mola mia’Ma senza tifosi sugli spalti, e troppi in cielo,È incubo a Lisbona, al 90’ in tre minuti è geloDopo il gol di Super Marioil Psg la ribalta e cala il siparioMa la vita va avanti, ‘The Show Must Go On’

Con Ajax e Liverpool la trascina de RoonPoi gli stadi vuoti, le gare in TvI problemi di Ilicic, l’addio al Papu un tabù,Il culmine il rosso a Freuler col RealIn Spagna la ‘testata’ celebra ZidaneAnche il secondo posto sfuma, bis di Kessie su rigore, nessuna impresaE poi addio a un’altra Coppa Italia per colpa di ChiesaFrenato in viale Giulio Cesare lo United di Ronaldo,Il percorso in campionato si fa meno spavaldoL’Atalanta chiude ottava, inciampa col Lipsia e in qualche bucaSaluta Sartori, accoglie D’Amico, Congerton e PagliucaTanti gli scossoni, ma con l’arrivo di Rasmus e i soldi da Boston

Tornano le belle news e anche il quinto postoLibera da impegni e pressioni è di nuovo al topCon i dribbling di Lookman e il tuttocampista KoopIn estate è un Super-mercato, De Ketelaere, Touré, Scamacca,È un’Atalanta che spinge, lotta, attaccaNon si bada a spesePer centrare impreseE anche senza BangsboCorre più forte che puòNon ha una star, ma tanti capitaniChe su corner e duelli aerei scoprono i craniLotta col freddo in Polonia, disdegna il relaxFa sold-out al Gewiss Stadium, tira matto il GrazLe mettono l’Inter tra il Milan e il BolognaIn campo ogni tre giorni fatica, ma sogna

Più gioca e più va bene, è esaltataAl ritorno tiene il ritmo della scudettataIn Europa domina, più forte del sorteggio,Batte ancora lo Sporting, che magie di palleggio!Le plusvalenze aumentano il pilPoi per il Gasp è troppo forte l’appeal:“Se il Liverpool non lo vuole nessuno, datecelo, sì!”Ed ecco la svolta, il tris ad AnfieldA Bergamo segna solo Salah, la difesa è vinavilVince il credo di Gasperini, la trazione anteriore senza perdite di tempo,Il duro lavoro come chi costruisce la Sud in tempi record e col maltempoÈ quando gioca in avanti, aggressiva e divertente

Che dà il suo meglio ed è una vincenteGli otto cambi e la mancata scelta tra i tre frontiLe spalancano davanti tutti gli orizzontiNon convoca in Nazionale Scamacca, SpallettiE lui di ogni porta scardina i lucchettiTris anche al Marsiglia, la Dea galoppaAdesso sono due le finali di CoppaEppure, nemmeno contro la Roma toppaÈ la quarta Champions, la gioia è troppaBergamo si dipinge di nerazzurro, per sognare non servon più le lenzuolaE c’è pure chi chiama il figlio AdemolaNon è tutto oro, si infortunano de Roon e KolaLa brutta gara all’Olimpico però fa scuola

Insegnamenti utili per tutta la bandaChe si prepara per la gara più importante, sotto il cielo d’Irlanda“Ce ne andiamo a Dublino” si canta tra città alta e bassaEppure, sembra troppo dura la matassaDa sbrogliare,Il Leverkusen non perde da 51 gareIl tecnico lancia il tridente pesanteSenza privarsi di Koop, è un undici devastanteSulle fasce Zappacosta e RuggeriIn centro Ederson, nessuno passa di lì volentieriDifendono tutto Djimsiti, Hien, Kola e Musso,De Ketelaere e Scamacca mandan filtranti di lussoMa è Ade Lookman il protagonista indiscussoUn tris, come Domenghini nel ’63 con il Toro

Atalanta nella storia, prima coppa Europea capolavoroAi maxischermi le lacrime dei nonni che c’erano con il MalinesTengono per mano i nipoti, gli ricordano la BLe trasferte a Portogruaro, i playout con la RegginaNon si capacitano che ora dell’Europa è ReginaPer loro aveva già vinto, per la crescita, lo spirito, la Champions LeagueQuanta strada fatta dalla Serie CHa trionfato il lavoro, il bel gioco, l’umiltà bergamascaLa filosofia del Gasp, anche senza coppe in tascaSenza proteste o barricate,Ha vinto il calcio puro, le maglie sudateEcco, se ne avete viste alcune sui seggiolini vuoti dell’Aviva,

ricordavano chi a metà stagione, d’improvviso, partiva,Destinazione Paradiso, sappiamo che anche lassù tifi, gioisci e la Coppa afferriÈ anche per te, Seba, Mussi, GerriPer chi soffre o spesso ha sofferto,come Bergamo,è arrivato il giorno del giubilo, meritato di certoOggi la città è in festa, in 40mila sotto il pullman scopertoTra la Nord, i propilei, le Mura e Colle ApertoO Dea, qualunque cosa riservi il futuro,Una cosa l’hai insegnata sicuroSi può vincere, anche da piccole, con i propri meriticon idee invendibili e senza debitiBasta alzare ogni giorno il livello,

Tutti ci possono provare, è un modelloBasta trasformare in desideri i bisogniMigliorare sempre, non metter limiti ai sogniRimarrai nella storia, EuroDea di Gian PieroGrazie Atalanta, grazie davvero”.