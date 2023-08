Alla fine, tra meno di un anno, il Milan potrebbe ringraziare l'Atalanta. Non solo per avergli liberato per un anno un ingaggio da oltre 2 milioni di euro (che tra l'altro supera il tetto massimo degli stipendi a Zingonia), ma per aver rilanciato (e ri-quotato) un giovane pagato oltre 30 milioni e fermo a quota 0 gol dopo 40 presenze.



Un flop, ma solo al club rossonero, perché fin dal 2020, quando il belga 2001 era già un leader al Club Bruges, l'Atalanta aveva percepito il suo valore: provò a farlo suo, senza successo, quindi virò su Miranchuk. Uno di quelli che l'Atalanta aspetta di piazzare, insieme a Muriel, per liberarsi di un paio di ingaggi e prendere in prestito per un anno a 6 milioni più volentieri il talento che ora deve avere il coraggio di dire sì a Bergamo. Una sfida per Gasperini, intrigato dalle scommesse sui giovani che raramente perde. La sua Atalanta era proprio alla ricerca di un esperto numero 10, indossato solo momentaneamente da un Touré che deve ancora avere tempo di ambientarsi.