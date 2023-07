La sua patria lo chiama e lo tenta, tanto da avergli già strappato un mezzo sì. Non c’è solo l’Inter sul difensore turco dell'Atalanta Merih Demiral, da cui è separato in casa dalla pausa dei Mondiali. Il Fenerbahce infatti fa sul serio per il centrale nerazzurro: l'Atalanta aveva versato 20 milioni alle casse della Juve e altrettanti sarebbe disposto a versarne il club turco al contrario dell'Inter, disposto solo al prestito. Per questo sarebbe già pronto il tavolo tra i due club.