Atalanta, un'altra beffa al sorteggio: il Liverpool di Klopp e Salah. Ma c'è un precedente che fa sorridere Gasp

L'Atalanta pesca il Liverpool. L’avversaria più illustre, la più temuta, la candidata alla vittoria del trofeo. Una beffa per i nerazzurri, già sfortunati al sorteggio degli ottavi quando avevano ritrovato, dopo averla lasciata indietro di un punto nel girone, lo Sporting. Sconfitta ed eliminata a fatica la squadra di Amorim, ora l’Atalanta ha un avversario ancora più tosto da superare. Attenzione, però: c’è un precedente che sorride a Gasperini…



Ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dell'Atalanta.



LIVERPOOL



LA FORMAZIONE TIPO (4-3-3) – Kelleher; Bradley, Quansah, Gomez, Robertson; Szoboszlai, Endo, Clark; Salah, Nunez, Gakpo. All. Klopp.



LA STELLA - Mohamed Salah. Il 31enne ex Roma, che conosce bene l'Atalanta, è già a quota 20 reti e 13 assist in 31 partite. Veterano del calcio internazionale, ha già segnato in Champions all'Atalanta.



IL CAMMINO – 11-2 il complessivo tra Liverpool e Sparta Praga negli ottavi di finale, ma a spaventare i bergamaschi sono i 3 gol messi a segno dagli uomini di Klopp in soli 14’ ieri sera, per chiudere la pratica. Il Liverpool si è classificato per primo nel Gruppo E a quota 12 punti davanti al Tolosa. I reds hanno comunque perso col Tolosa e con l’Union SG. L’anno scorso il Liverpool era arrivato quinto a quota 67, perdendo la posizione Champions. In questo momento invece è primo in Premier League con l’Arsenal a quota 64.



I PRECEDENTI –L’Atalanta ha un illustre precedente: ha vinto 2-0 ad Anfield nel girone di Champions 2020/2021 grazie alle reti di Ilicic e Gosens, in uno stadio vuoto per il Covid. All’andata, il 3 novembre al Gewiss Stadium, era però finita con una pesante manita: 5-0 col tris di Diogo Jota.