Non solo la Roma prima e il Torino adesso, l'attaccante classe 1991 dell'Atalanta Duvan Zapata è monitorato anche dal Monza, che non ha mai smesso di interessarsi a lui. Adriano Galliani sta mantenendo i contatti con la dirigenza bergamasca e, col fatto che il colombiano non vuole allontanarsi troppo da Bergamo, non è da escludersi un finale a sorpresa, con Zapata che ritroverebbe l'ex compagno Pessina.