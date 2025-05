Atalanta Under 23-Torres: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Atalanta U23-Torres in diretta su NOW

Il sogno dell'continua. Gli orobici, dopo aver eliminato Trento e Albinoleffe, nel primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C dovranno misurarsi col doppio incrocio che li opporrà alla, al debutto in questa poule promozione forte del terzo posto ottenuto nel Girone B. Andata a Caravaggio, ritorno mercoledì prossimo a Sassari.Tutto su Atalanta U23-Torres: data, orario, formazioni, canale tv e dove vederla in streaming.Vismara; Del Lungo, Obric, Ceresoli; Bergonzi, Gyabuaa, Panada, Bernasconi; Pounga, Cassa; Vlahovic. All. Modesto.Zaccagno; Dametto, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan, Guiebre; Mastinu, Scotto; Nanni. All. Greco.Atalanta Under 23-Torres sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (254).

Atalanta Under 23-Torres, in streaming, sarà visibile su NOW e Sky Go.