Atalanta Under 23-Trento: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Via aisi giocano, in gara secca, l'accesso al secondo turno della Fase a Gironi.Entrambi inserite nel Girone A, oribici e gialloblù si sono guadagnati l'accesso alla poule promozione chiudendo il campionato rispettivamente al quinto e al decimo posto: in caso di parità al 90', a qualificarsi sarà l'Atalanta U23 in quanto meglio classificata nel torneo regolare.Atalanta Under 23-Trento è in programma martedì 7 maggio, alle 20:30, allo stadio Comunale di Caravaggio.