L'Atalanta supera ancora una volta se stessa e regala al suo pubblico un'altra serata storica in Champions League: nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Gasperini travolge il Valencia per 4-1 e si guadagna un bel vantaggio in vista della partita di ritorno del prossimo 10 marzo.



Hateboer e Ilicic illuminano la notte di San Siro nel primo tempo, una grande conclusione dalla distanza di Freuler e la doppietta dell'esterno olandese rendono il risultato quasi umiliante per gli spagnoli nella ripresa, prima che Cheryshev - entrato dalla panchina - realizzi il gol che li tiene ancora in vita in vista del return match del Mestalla.







