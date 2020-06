L'ex sindaco di Roma Walter Veltroni, grande tifoso della Juventus, a La Gazzetta dello Sport si è tolto i panni bianconeri per vestire quelli nerazzurri e indicare tre ragioni per cui i tifosi di altre squadre dovrebbero sostenere l'Atalanta.



TIFATE DEA PER...- Oltre al riscatto di una città piegata dalla pandemia del Coronavirus, c'è l’oculata gestione societaria orchestrata da patron Antonio Percassi e il bellissimo gioco offerto negli ultimi 4 anni anni con mister Gian Piero Gasperini alla guida.