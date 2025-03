Atalanta-Venezia, le pagelle di CM: Lookman ci prova, Candé chiude tutto

Getty Images

salva nel recupero lo 0-0 con l’intervento a mano aperta su Zerbinfatica con Perez, lo perde una volta di troppofa il suo, riesce anche nell’impresa di non farsi ammonire per esserci con la Juve.attento su Oristanio e Maric, tenta anche qualche imbucata in avanti.spreca gli angoli calciando male, salva palle in difesa e si spende comunque in attacco guadagnando metri.

propositivo, trova varchi liberi per l’area, recupera palla con entrate di sacrificio ma dura poco.dà la carica ai suoi, non perde mai palla, prova invano a spingere la squadra in avanti.in difficoltà su Zerbin, che prende il largo, trova un palo, spreca.lento, non coglie l’attimo e si fa raggiungere perdendo palla.appena recuperato, entra e si accende un paio di volte).sfiora due gol di testa ma non arretra spesso a cercare palla di suo, aspetta compagni che latitano.

entra e fa poco nulla, così non va).quando prende palla è uno spettacolo per gli occhi, la manovra acquista subito efficacia, va vicino al gol tante volte ma spreca anche lui davanti alla porta. E alla fine si fa prendere dal nervoso.sceglie Cuadrado ma pur con la settimana intera a disposizione per preparare la gara non riesce a trovare la chiave giusta.salva la porta con le parate su Lookman e Cuadrado. Peccato l'ammonizione.: sempre pronto, il giocatore ideale per salvare uno 0-0

prende il posto a sorpresa di Marcandalli, ma Lookman riesce sempre a scartarlo.salva all’ultimo su Retegui, su Cuadrado è costretto a commettere fallo.sue le punizioni dalla trequarti, suoi i cross per l’attacco. Grave però l’errore al 25’: sceglie incredibilmente di non passarla a Maric, libero, su ripartenza, sprecando una clamorosa palla gol tentando, invano, di scavalcare Carnesecchi. Ci prova anche a fine primo tempo, Carnesecchi gli dice no.arriva con i tempi giusti per chiudere su De Ketelaere, troppo nervosismo però.

orchestra da centrocampo le azioni più pericolose.gioca corto, preferito a Dumbia, ma si vede poco.spreca un contropiede prezioso, sembra accontentarsi del pareggio.Di Francesco si aspetta di più, anche i compagni non lo aiutano: entra e fa più del compagno, andando vicino al gol con un paio di azioni).se la prende con Zerbin che non lo serve quando ha l’occasione, poco propositivo.

Sarebbe bello anche fare gol", gli cantano dal settore ospiti. La salvezza è ancora lontana ma il morale è alto.