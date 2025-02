Atalanta-Venezia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Una sfida agli antipodi quella tra Atalanta e Venezia, in programma sabato alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo. I nerazzurri vogliono sfruttare lo scontro diretto tra Napoli e Inter per avvicinarsi alle prime posizioni dopo essere stati eliminati da entrambe le Coppe.

Partita: Atalanta-VeneziaData: sabato 1 marzo 2025Orario: 15.00Canale tv: DAZN e DAZN 1 (214 Sky)Streaming: DAZNCarnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.Radu; Candé, Idzes, Marcandalli; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Maric. All. Di Francesco.A centrocampo mister Gasperini torna a contare sumentre in attaccodovrebbe recuperare dal suo infortunio per far riposare il tridente pesante nella ripresa. In difesa la coperta è corta con gli infortuni di Hien, Kossounou e Scalvini. Il Venezia invece non potrà affidarsi a

La sfida tra Atalanta e Venezia sarà trasmessa in esclusiva su DAZN tramite l'app disponibile per smart tv, oltre che per console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, per tutti i clienti Sky Q, Sky Glass e Sky Stream, che hanno l'abbonamento a DAZN, potranno vedere la sfida Scudetto anche sul canale 214 di Sky (DAZN 1).Atalanta-Venezia sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di DAZN, scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet; da browser invece basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione dell'account.

La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Mancini e Marco Parolo.