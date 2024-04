Atalanta-Verona: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

A Bergamo si torna a giocare dopo quasi un mese di assenza, visto il rinvio della gara in programma a metà marzo con la Fiorentina.: l’Atalanta ha bisogno di ritrovare la vittoria anche in campionato per rimanere agganciata al treno Champions, il Verona invece ha assoluto bisogno di punti salvezza, a -1 dalla zona retrocessione. Il calcio d'inizio è lunedì alle ore 20.45, in un Gewiss Stadium che va verso il sold-out dopo l’impresa di Anfield.Partita: Atalanta-Verona

Data: sabato 15 aprile 2024Orario: 20.45Canale TV: Sky e DaznStreaming: Dazn e SkyTelecronaca: per dazn Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Alessandro Budel, per Sky telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marina PreselloMister Gasperini sta pensando a un pesante turnover in vista del ritorno dei quarti di finale con il Liverpool, per chiudere la pratica e conquistarsi delle storiche semifinali. Spazio quindi ai giovani e alle seconde leve. Per il Verona, rientra Magnani dalla squalifica e Dani Silva resta favorito per una maglia da titolare a centrocampo: con Suat Serdar squalificato, il portoghese è pronto ad affiancare Duda sulla mediana.

: Montipò; Tchatchoua, Coppola/Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Dani Silva, Suslov; Folorunsho, Noslin; Bonazzoli. All. BaroniCarnesecchi; Toloi, Bonfanti, Del Lungo;; Holm, Pasalic, Adopo, Bakker; Lookman