Atalanta-Verona (sabato 20 maggio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A.

Lunga lista di indisponibili per Gasperini (Boga, Hateboer, Lookman, Palomino, Ruggeri, Soppy, Vorlicky e Zapata) e Zaffaroni (Dawidowicz, Doig, Duda, Henry, Hrustic, Lasagna, Magnani, Veloso e Verdi).



LE PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund.



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Lazovic; Ngonge, Braaf; Djuric.