L'Atalanta è pronta al suo ritorno in Europa League, domani sera alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo contro i campioni polacchi del Rakow (arbitra l’israeliano Roi Reinshreiber, diretta in chiaro su Tv8). I tifosi sugli spalti saranno oltre 13mila, 335 i polacchi. Anche Scamacca sarà in tribuna, colpa della lesione di primo grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra occorsagli contro la Fiorentina domenica scorsa.



Una perdita importante per mister Gasperini, che doveva fare già a meno di Touré. Dovrà quindi inventarsi un nuovo attacco il tecnico nerazzurro, che però non rivoluzionerà troppo la squadra in campo al Franchi: Pasalic e Koopeminers potrebbero giocare insieme, uno a centrocampo e uno sulla trequarti, lasciando in panca Ederson, per dare un'alternativa in più in attacco. Muriel e Miranchuk scalpitano dalla panca. La squadra di mister Gasperini è in cerca del riscatto dopo il 3-2 subìto contro la Fiorentina.



La probabile formazione dell'Atalanta: Musso; Toloi; Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.