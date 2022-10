Oltre a dover fare a meno di Musso, Palomino e Toloi in difesa e Zapata in attacco, sulla fascia destra l'Atalanta perde (anche) Hateboer. L'esterno olandese, uno dei migliori in campo contro l'Udinese, a causa del giallo preso alla Dacia Arena dovrà scontare la giornata di squalifica sabato sera, quando il Sassuolo è atteso a Bergamo.



Si tratta di una perdita importante, mister Gasperini è ora infatti in 'semi emergenza' sulla corsia destra: resta fuori anche Zappacosta dopo la seconda ricaduta muscolare. A questo punto scelte quasi obbligate: Soppy a destra e Maehle a sinistra.