Alcuni settori sono già sold out e le code fuori da ricevitorie non accennano a diminuire. La febbre per la Champions League-scoppiata lo scorso 26 maggio tra i nerazzurri- è ben lontana dal placarsi, anzi: nonostante le temperature si stiano abbassando, il termometro dei tifosi va nel verso contrario. Mancano infatti solo dodici giorni alla prima gara europea, in trasferta contro la Dinamo Zagabria, e l'agenzia Ovet ha reso noti i prezzi dei pacchetti comprensivi di viaggio e biglietto: si va dai €150 per il trasporto in pullman ai €350 con l'aereo.



SETTORI ESAURITI A SAN SIRO- Ma la seconda data più attesa è certamente quella del primo ottobre, che vedrà San Siro tingersi di nerazzurro contro lo Shakhtar Donetsk, con l'incessante corsa al mini abbonamento che comprende tutte e tre le partite europee disputate in casa. Tramite il suo sito ufficiale, l'Atalanta ha infatti comunicato che la vendita degli abbonamenti “3 gare Group Stage Uefa Champions League 2019-2020” al momento registra la sottoscrizione di 15.297 abbonamenti. I settori a ruba e già esauriti? Il Primo Verde, Primo Blu e Primo Arancio (ad eccezione della Tribuna Arancio).