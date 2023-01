L'unico rammarico per l'Atalanta, che ha trionfato in casa per 8-2 sulla Salernitana, è aver perso Koopmeiners per la gara di domenica contro la Juve, Diffidato, mister Gasperini ha scelto comunque di non risparmiarlo e, oltre al danno la beffa, l'olandese è stato l'unico ammonito di serata.



A quota 6 gol in stagione, la sua assenza si farà sentire all'Allianz Stadium. Al suo posto, in mezzo al campo a fianco di de Roon, è però pronto Ederson, anche lui ieri a segno, per prima volta con la maglia dell'Atalanta.