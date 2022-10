Zapata e Djimsiti: nei 90' del big match contro la Lazio di domenica sera al Gewiss Stadium ci sarà spazio anche per loro. Due rientri importantissimi in vista di quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto.



Oggi dovrebbero allenarsi entrambi in gruppo a Zingonia, e saranno a disposizione per qualche scampolo del secondo tempo domenica tra difesa e attacco, mentre per Toloi servirà ancora una settimana di tempo per rivederlo con i compagni. Più cautela per Zappacosta, che ha già subito una ricaduta muscolare.