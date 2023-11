Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini affila le sue armi in attacco verso la gara contro l'Inter prima in classifica. "Non ho fatto in tempo ad arrabbiarmi, è stato più veloce", ha rivelato il tecnico nerazzurro commentando il colpo di tacco di Scamacca che ha dato vita al primo gol contro l'Empoli lunedì sera.



Proprio dell'attaccante ex West Ham non può fare a meno contro la capolista, in accoppiata con Lookman o De Ketelaere, "per fortuna non gioca come canta", ha scherzato riferendosi al video in cui il belga impugna un microfono intonando 'Umbrella' di Rihanna alla cena di squadra di metà settimana. Koopmeiners è pronto a fare il tuttocampista, de Roon ed Ederson a dividersi il centrocampo, Hateboer però può insidiare Zappacosta sulla fascia destra, mentre sulla sinistra si candida ancora Ruggeri. In difesa Scalvini, seppur recuperato, può partire dalla panchina dando spazio a Toloi, Djimsiti e Kolaisnac davanti a Musso.