Sabato alle 18 l'Inter sarà ospite dell'Atalanta al Gewiss Stadium. La squadra di mister Gasperini non solo è ancora imbattuta in casa, ma non ha mai incassato gol tra le mura amiche sia in campionato che in Europa. C'è poi una curiosità che riguarda la porta inviolata bergamasca, tra l’altro con due portieri in alternanza, Musso e Carnesecchi: l’Atalanta ha infatti subìto soltanto otto gol in Serie A, terza migliore difesa del campionato, e quelle otto reti le ha incassate solamente in tre circostanze.



A Frosinone (2), a Firenze con la Viola (3) e all’Olimpico contro la Lazio (3), ovvero nelle uniche tre gare sulle dieci giocate finora in cui è uscita dal campo sconfitta. Tutte e tre fuori casa. L’unico pareggio, in casa contro la Juve, è stato a reti bianche. Sembra quindi che ogni volta che gli 11 di mister Gasperini subiscono un gol, siano poi condannati alla sconfitta, senza concretizzare pareggi o sorpassi.