Parte oggi la stagione dell'Atalanta, terza di fila in Champions League, al Centro Bortolotti di Zingonia. All'ora di pranzo si sono dati appuntamento i dieci giocatori che non sono stati impegnati con le rispettive nazionali e hanno potuto godere delle settimane di vacanza.



Intorno a mezzogiorno hanno varcato i cancelli di Zingonia Sam Lammers - a un passo dal passaggio al Genoa - Berat Djimsiti e Hans Hateboer, arrivati sulla stessa auto, il terzo portiere i tre portieri Marco Rossi, Marco Sportiello e Pierluigi Gollini (accompagnato dai genitori), Bosko Sutalo, José Luis Palomino e Josip Ilicic.



Quest'ultimo in particolare, che da settimane sembra avere un piede fuori da Zingonia ma non avrebbe ancora ricevuto un'offerta concreta, non si è fermato alla richiesta dei tifosi di foto e autografi, tirando dritto senza abbassare il finestrino. A sorpresa si è presentato anche Ruslan Malinovskyi, reduce dall'intervento chirurgico per sistemare il problema all'ernia addominale.



Oggi sono in programma test per Covid-19 previsti dal protocollo, test atletici e il proseguo all'adesione della campagna vaccinale.