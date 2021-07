Il centrocampista dell'Atalanta Luca Valzania-4 le presenze in prima squadra nel 2018/2019- vestirà ancora una volta la maglia della Cremonese. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il venticinquenne sarebbe atteso al Centro Arvedi nelle prossime ore, per firmare il contratto che lo legherà per la terza volta al club grigiorosso, dove ha collezionato già 70 presenze, condite da 7 reti e 5 assist nelle ultime due stagioni.



La Cremonese ha portato avanti in queste ore la trattativa con l’Atalanta e il mediano entro la fine della settimana potrà riunirsi al gruppo.