Non è solo per l'età che avanza, 33 anni nel 2024, e nemmeno per la stanchezza che sopraggiunge dopo 872' a correre per il centrocampo e recuperare palle che ha pagato dazio contro Vecino nella gara con la Lazio, ma l'Atalanta cerca un sostituto di de Roon anche per la squalifica.



L'olandese è infatti già a quota 3 gialli, oltre a uno in Europa, a un passo dalla diffida, e al momento Adopo non sembra ancora carburare. De Roon appare ad oggi insostituibile e solo Pasalic in questo momento, considerando che mister Gasperini non può più fare a meno di Koopmeiners sulla trequarti, può dargli il cambio in mediana. L'Atalanta sta già pensando a diverse soluzioni per il mercato di gennaio.