Atalanta, vicina la scelta del dopo Gasperini: contatti con Thiago Motta, le ultime

ha reso ufficiale una notizia che i Percassi sapevano già. Per questo da qualche settimana a Zingonia la dirigenza sta vagliando i profili di diversi allenatori, tra continuità e innovazione. Adesso però: il club ha fretta di chiudere col nuovo tecnico (nei prossimi giorni se non ore) che dovrà raccogliere la pesante eredità dei nove anni europei con Gasp,Per questo, tra i diversi nomi, schizzano in pole quelli di Thiago Motta e Palladino.

si è tolto dalla corsa scegliendo la Lazio,sembra rimanere alla Juve, che ha ricevuto i no di Conte e dello stesso Gasperini. Inoltre, il tecnico bianconero,fino al 13 luglio, potenzialmente, sarà impegnato con il Mondiale per Club e quindi non disponibile a portare avanti le riflessioni necessarie, e non rimandabili, con la dirigenza bergamasca.: l'ex Milan è legato agli arabi dell’Al-Nassr fino al 30 giugno 2027, con un maxi contratto da 12 milioni a stagione (l’Atalanta gli offrirebbe un ingaggio a meno della metà). Il fatto che sia un uomo scudetto però stuzzica il club, che non lo depenna.

Per questo il nome che è schizzato al primo posto nella lista dei desideri è quello che domina la classifica già da qualche mese., che oggi è stato visto pranzare con. Non una novità, la dirigenza starebbe incontrando tutti i candidati in questi giorni, compreso Palladino. Le aspettative nella piazza però sono alte, emotivo delle sue dimissioni improvvise: i Percassi e i Pagliuca vogliono mantenere la squadra competitiva, senza abbassare l'asticella. Il fatto che sia libero fin da subito, per programmare ritiro e mercato, è certamente un elemento a suo favore, masubito in una nuova avventura, portando quel, anche nel modulo, che piace molto ai Percassi. L'ambiente bergamasco,, potrebbe essere il luogo ideale per riscattarsi dopo i 9 mesi flop alla Juve, ripetendo l'impresa di Bologna.

