Doppio colpo di mercato per il Pisa in Serie B. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club toscano ha trovato gli accordi con la Cremonese per Soddimo (ex Frosinone) e per l'attaccante Vido, in arrivo dal Crotone via Atalanta. Liotti alla Reggina, Calì dal Catanzaro alla Viterbese sempre via Atalanta.



Il Venezia si è inserito nella corsa all'attaccante Monachello (Pordenone, ma è dell’Atalanta), mentre Gavioli dovrebbe rientrare all’Inter.