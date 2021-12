: si fa scavalcare sotto le gambe nel primo e non ci arriva col braccio sul secondo, poi prende anche il terzo salvandone poche altre.dribbla per tutta la partita A. Moreno lanciando le ripartenze di Zapata e provando lui stesso a entrare in area piccola. Non tutti i cross escono col buco, ma è il più affamato, spaventa di zucca Rulli.rimpiazza Djimsiti ma la fisicità che avrebbe dovuto essere un fattore aggiunto su Gerard Moreno viene schiacciata dalla distrazione su Danjuma, a cui lascia campo aperto insieme a Parejo. Continua a lasciar passare Danjuma, come se non ci fosse nessuno a marcarlo. Arriva sempre un secondo dopo nelle entrate, quando ormai è troppo tardi. Prova a farsi perdonare di testa sulla linea di porta, ma non è preciso e ha qualche colpa anche sul secondo gol.(Dal 1’ s.t.meglio del compagno che sostituisce, ha ancora un po' di ruggine).grande recupero su Gerard Moreno involato verso l’area per quello che sarebbe stato al 10’ uno 0-2 pesantissimo, si perde un po' sul finale.alla sua prima stagionale in Champions, propositivo dalla fascia con i cross.ieri sarebbe arrivato sugli sci, oggi scivola a centrocampo e dà poca sicurezza, lasciando libero Parejo.(Dal 9’ s.t.: si ferma al palo).: al 15’ ha il guizzo da fuori area e sfiora il gol, fa il lavoro sporco, macina più km di tutti e realizza più passaggi vincenti.incredibile come non sappia sfruttare le palle gol dei compagni, meglio sulla fascia, da dimenticare sotto porta, sbaglia gli appoggi ma serve un assist d'oro.(Dal 45' s.t.).: trova qualche varco libero, ma non basta e commette piccole sbavature.(Dal 1’ s.t.entra e segna, sempre di mancino, con forza e sicurezza, il migliore).riflettori puntati sullo sloveno che in Champions è spesso decisivo, e infatti si guadagna angoli e punizioni, al 35’ p.t. cerca il rigore su contatto con Estupinan, poi si perde un po' col passare dei minuti fino all'assist per Zapata che sembra riaprire i giochi.con Estupinan non c’è partita, non lo fa passare e gli ruba sempre la sfera dai piedi, meglio con Albiol e Foyth, che riesce a superare per un paio di cross. Prova a intrufolarsi in area, ma il gol arriva troppo tardi e ne sfiora un altro paio che sarebbero stati decisivi.comincia esattamente come non doveva, il Villarreal va in gol e poi fa passare il tempo innervosendo i suoi, che si svegliano troppo tardi. Peccato che Malinovskyi non fosse in campo dal 1'.inizia a perdere tempo dopo il gol di Danjuma, al 3’, provocando nervosismo inutile.spesso fa cambiare idea a Zapata quando ha voglia di calciare verso la rete, il suo fisico glielo impedisce, si perde col passare dei minuti.l’ex Napoli cerca di frenare Zapata già sulla mediana sfruttando i suoi inizi da centrocampista, ma non ci riesce mai rischiando troppo.Ilicic lo dribbla conquistando punizioni pericolose, con Zapata invece prende le misure e salva in angolo.bravissimo a fermare Zapata, abile anche a pulire la sfera sulla maglia poco sportivamente per far andare il cronometro. Il migliore, ferma anche Ilicic in area senza fare fallo.duella con Ilicic, ma lo sloveno è più lesto, splendido però il passaggio che ne vale un altro di passaggio, quello agli ottavi di Champions.(Dal 48' s.t. Pena: sv).macina km dalla mediana all’area piccola formando una prateria davanti a sé. Pesantissimo poi il suo gol al 42’, regala ai suoi il pass per gli ottavi di Champions già alla fine del primo tempo grazie alla cattiveria con cui calcia sotto la traversa: fa l'assist per il gol che spacca la gara, poi però fatica a contenere Ilicic, e si becca anche un giallo.(Dal 48' s.t. Trigueros: sv).non vede la sfera, vede solo Toloi che lo scavalca a ogni occasione. Il peggiore.(Dal 42' s.t. Pedraza: sv).sempre pericoloso quando si impossessa del pallone, serve l'assist del tris decisivo.(Dal 35' s.t. Iborra: sv).: con un Demiral così trasparente ha vita facile, ne segna due, decisivi, e sfiora altri due gol, sempre libero di fare ciò che vuole.(Dal 42' s.t. Dia: sv).va tutto come voleva, il suo sottomarino giallo passa subito in vantaggio e poi più che gestire sfera e campo gestisce il tempo, perdendone troppo ma quanto basta per preservarsi la vittoria, ma nel finale rischia troppo.