Non è compensazione, “e voglio augurarmi che non lo sia”, citando Gasperini. In una settimana, la Fiorentina è passata da accusatrice ad accusata, finendo repentinamente – e addirittura – sul banco degli imputati. Seccata la replica di Cognigni a Percassi, che dopo il fischio finale si era fatto esplodere ai microfoni di Sky. Dalle proteste per il rigore di San Siro – dove Hugo aveva sfiorato, ma toccato, il pallone in area di rigore – a quelle atalantine per il fallo ravvisato dall’arbitro da parte di Toloi su Chiesa. Il direttore di gara non ha consultato il VAR – come invece accaduto a Milano – dando adito alle polemiche. L’episodio, che ha portato alla trasformazione di Veretout, ha pesantemente condizionato la partita, indirizzandone l’inerzia, sebbene l’Atalanta abbia continuato a manovrarne in canovaccio. La punizione finale di Biraghi non placa i ‘se’ e i ‘ma’. E le discussioni continuano