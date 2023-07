El Bilal Touré è arrivato in queste ore in Italia per svolgere le visite mediche con l'Atalanta. I nerazzurri hanno fatto un investimento importante per prendere l'attaccante maliano classe 2001 dall'Almeria: 28 milioni di parte fissa più 3 di bonus e una percentuale sulla prossima rivendita destinata al club spagnolo.- Touré lascia quindi la Spagna dopo una sola stagione nella quale ha totalizzato 22 partite tra campionato e Coppa del Re, 7 gol e 2 assist. Da segnalare le reti decisive contro Atletico Madrid e Barcellona. Sul curriculum di El Bilal anche 15 partite, 5 gol e 2 assist con la maglia del Mali, col quale ha giocato l'ultima Coppa d'Africa rimediando un'espulsione nella gara d'esordio con la Tunisia.