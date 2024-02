Atalanta: Vorlicky via, ora è UFFICIALE! La parabola sfortunata del trequartista

Ritorno in patria per il 22enne trequartista Lukáš Vorlický, ceduto a titolo definitivo. La società bergamasca ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo allo Slavia Praga il diritto alle prestazioni sportive del 22enne calciatore Lukáš Vorlický, che nella scorsa stagione ha collezionato 3 presenze in Serie A dopo la trafila nel settore giovanile nerazzurro negli anni precedenti.



"Atalanta BC saluta affettuosamente Lukáš e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera e per il suo futuro", scrive nel comunicato. Molto talentuoso ma anche molto sfortunato il giovane trequartista, spesso fermato da gravi infortuni: nell'aprile del 2019 aveva perso un anno per infortunio al legamento crociato, poi nella primavera del 2023 erano tornati i problemi al ginocchio e il primo luglio è arrivata la seconda rottura del legamento crociato, che l'ha costretto a un'operazione a inizio mese. Ora sta lavorando per recuperare al meglio e rifarsi in patria, magari incontrando l'Atalanta sui campi europei.