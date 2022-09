, più o meno grandi, contro, potenzialmente grandissime. Non solo per quantità, ma anche per qualità, il mercato dell’Atalanta chiude andando ben oltre la sufficienza.. Che, stando alle primissime battute di questo campionato, vuole essere ancora inLa partenza dia è quasi passata sotto silenzio, per dire. L’azzurro di Monza, rendimento sottotono, incisività pari a zero. Non ha lasciato un vuoto, non era più tra le preferenze di Gasp nell'11 ideale. Poi è stata la volta die il discorso cambia poco. Potenzialmente un grande talento,però in bergamasca. Più o meno tre giorni dopo,Ecco,. Lo svizzero rappresentava non solo un punto fermo del centrocampo nerazzurro ma anche un vice capitano, un volto della cavalcata europea.nerazzurro, un’operazione troppo improvvisa e troppo cinica, che. Il mercato dell’Atalanta si è infine chiuso con un addio più emozionale che pratico:, solo sulla carta, non era già più un giocatore dell’Atalanta. Ma sapere che adesso è ufficiale, che non ci saranno davvero più le sue magie improvvise di mancino, è un altro conto.il traghettatore europeo, l’incubo di Valencia, l’eroe di Anfield.l è già di per sé un grande acquisto. Anche ieri ha brillato, il nuovo ministro della difesa bergamasca, e ha ancora grandi margini di crescita.. Per non parlare diil centrocampista offensivo col vizio del gol che ha fatto dimenticare subito Pessina e che solo Djidji è stato in grado di fermare. L’arrivo diha portato una ventata d’aria fresca anche nel modulo: un destro che parte da sinistra per una linea a tre d’attacco di estro e fantasia (e malizia, come nel rigore guadagnato ieri).può giocare sulla fascia destra e sinistra,17 milioni sono tanti, ma è unae, contemporaneamente, la rosa si è rafforzata.Chi era con un piede fuori da Zingonia alla finee la squadra non si è indebolita. Con la permanenza dil’Atalanta ora vanta ben(oltre a Soppy e Zappacosta c’è anche Zortea). Manca il mancino naturale,Sono rimasti entrambi gli attaccanti colombiani,e pureha fatto cambiare idea ai Percassi, che dopo il Milan hanno alzato il titolo in Borsa (chi avrebbe sborsato?).forse è di troppo, ma un esterno offensivo in più non guasta.Ci rivediamo a gennaio.