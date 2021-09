: attento e puntuale nelle uscite, si fa trovare pronto sul missile improvviso da fuori di Garcia, ferma tutte le insidie tra i guantoni.il capitano apre e chiude le azioni della squadra, inserendosi a sorpresa tra le linee, serve l’assist del gol annullato perché in fuorigioco. Calibra male alcuni passaggi in area ma in difesa è un leone e salva tutto.marca stretto Elia, poi passa a Siebatcheu, che fatica a passare da lì.una morsa su Elia, ma al 28’ lui fa i bagagli e parte per la porta senza di lui, sfiorando il gol. Si riscuote e cresce man mano che i minuti passano.la maggior parte delle azioni passa come sempre dalla sua fascia, anche perché Gosens ha alzato bandiera bianca, Garcia gli tiene il passo ma quando si trasferisce sulla sinistra sconvolge i piani dello YB e di Hefti.(Dal 45' stal centro della mediana fa il lavoro sporco, quando serve arretra per dare una mano ai colleghi nelle risalite di Elia, bene.li conosce bene gli svizzeri e si vede, la sua presenza è uno spartiacque per Sierro e Aebischer.(Dal 45' stallungo fatale, si infortuna subito disperandosi ed esce in lacrime.(Dall’11’ p.t.sulla fascia sinistra, con un paio di lanci lunghi pesca Pessina in area e non desiste dal metterci la gamba per fermare Aebischer. Ci prova anche da fuori area ma pecca di precisione. Al 37’ p.t. il mister lo sposta sulla destra e viaggia ancora meglio).Martins non lo fa passare, spreca sotto porta un paio di occasioni d’oro fino al 23’ st, quando raccoglie con la cattiveria giusta il cross basso di Zapata e gonfia la rete per una vittoria che rimarrà nella storia.(Dal 29’ stporta la freschezza che serve).dal suo mancino su calcio piazzato arriva l’occasione migliore della prima mezzora, il gol annullato, batte bene i corner, si abbassa a difendere e salvare in corner, è ovunque.(Dal 29’ stentra e mangia Camara sfiorando due volte il bis, bentornato).attira su di sé le attenzioni di Martins, Hefti e poi Camara, lui fa a spallate, si guadagna spazio e spezza l’area. Il digiuno in Champions dura dal 27 ottobre, doppietta all’Ajax, ma il suo assist a Pessina vale un gol: cross basso perfetto dopo un’azione personale da applausi. Migliore in campo.la sua Dea parte bene, quando si spegne gira gli esterni e riprende a giocare. Manca sempre il cinismo sotto porta, finché non toglie le pettorine a Muriel e Pasalic e la Dea come da tradizione segna. Poi gestiscono e soffrono, portando a casa una vittoria da big che rimarrà negli annali.incolpevole sul gol annullato, chiama la sfera, mette pressione al tridente orobico ed è saldo q.b. con i suoi guantoni rosa sull’affondo di Pessina. Si supera al 16’ s.t. su Zapata e Zappacosta ma non può nulla su Pessina da due passi.sconvolto dal trasferimento di Zappacosta sul suo out, l’atalantino gli mangia diversi metri, passano anche Zapata e Zappacosta e al 23’ st è la volta di Pessina, che non sbaglia sotto porta.(Dal 37’ stfa meglio del compagno, ma è troppo tardi).al quarto d’ora si pianta fisso sul panterone dopo che i compagni prima di lui avevano fallito nel compito. Lo limita come sa fare e salva anche in angolo un gol fatto di Zapata. Ma al 23’ st è troppo stanco per ripetersi, Zapata passa e realizza l’assist della partita.la manda nella rete sbagliata per il gol poi annullato, va un po’ in confusione.riesce a limitare la furia di Zappacosta, che poi si trasferisce sull’altro versante, fa partire un missile da fuori area che non va troppo distante dalla rete.: trait d’union tra mediana e attacco, impensierisce Freuler scardinando le linee ma non riesce mai ad andare fino in fondo.(Dal 37’ stil frangiflutti perfetto dei gialloneri, non fa passare mai Pessina quando scappa in profondità, è l’uomo in più.alza il baricentro dei suoi e avvia diverse ripartenze, salva sulla linea.(dal 24’ stregala equilibrio alla squadra che però deve proiettarsi verso l'area piccola, ma lui preferisce gestire e non incide).al 28’ è bravo a scappare dalla doppia marcatura di Djimsiti e Demiral ma sbaglia un gol fatto a pochi passi dalla porta. Un corridore, è lui che fa lavorare di più la difesa orobica ma è poco cinico.(Dal 20’ s.t.non conviene, spreca diversi palloni e sbaglia alcuni appoggi.parte a razzo ma sul più bello si perde, peccato.: per non dare riferimenti, Wagner gli chiede di stare nelle retrovie e infilarsi all’ultimo secondo, ma non spaventa più di tanto Musso.(Dal 20’ s.t.con lui in campo si riaccende un po' l'area piccola, ma manca l'ultimo passaggio).: ha studiato bene l’Atalanta, l’aveva detto e si vede, cambia il suo 4-4-2 in 4-2-3-1 e costringe anche l’Atalanta ad alcuni rimaneggiamenti ma i suoi non resistono all'assalto nerazzurro oltre il 68' e forse alcuni cambi poteva anticiparli.