Dopo la vittoria contro il Bologna, Duvan Zapata ha parlato a Sky Sport: "Squalificato a San Siro? Prima o poi doveva arrivare, ero diffidato. Ma l'importante è che la squadra dal primo momento abbia cercato i tre punti. Miglior attacco della Serie A? Abbiamo anche finito il girone di andata così, con un attacco positivo. Grazie a tutti i compagni. La cosa più importante è divertirsi. Dobbiamo continuare su questa strada, sappiamo che domenica c'è un bell'ambiente e un bell'avversario come l'Inter. Se possiamo vincere contro l'Inter senza di me? Certo, davanti abbiamo grandi attaccanti come Barrow. Più sorprendente l'Atalanta in Champions o Zapata capocannoniere? Entrambe. Ma noi pensiamo partita dopo partita".