L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata, e il difensore Josè Luis Palomino, sono stati i protagonisti di un evento organizzato dalla società nerazzurra all' OrioCenter di Bergamo. Grande entusiasmo tra i tifosi, con un pomeriggio tra autografi e foto ricordo.



La punta, ex Udinese e Sampdoria, ha analizzato così l'attuale momento dei bergamaschi, tornando sulla sfida vinta contro l'Inter: "Quando ci sono partite così importanti, per noi è fondamentale l’affetto del pubblico. Per l’Empoli ci stiamo preparando bene, la gara contro l’Inter è stata una grande soddisfazione per tutti noi ma ormai rappresenta il passato - spiega Zapata - dobbiamo cancellarla e pensare ai toscani, per continuare a vincere e crescere come squadra”.



Dello stesso avviso il difensore, Palomino: “Anche per me l'affetto del pubblico è davvero importante. Noi stiamo preparando la settimana di gara come sempre, nel migliore dei modi. Speriamo di andare a Empoli e di giocarcela come sappiamo, vogliamo continuare a migliorare la nostra classifica dopo avere disputato una grande partita con l'Inter".