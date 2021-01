Non è soltanto l'ex di cui avere paura quando te lo ritrovi di fronte, perché Duvan Zapata non si è limitato a far male a Napoli, Udinese e Samp. L’attaccante colombiano infatti, da quando nel 2013 è atterrato in Italia, ha continuato a segnare a tutte le squadre della Serie A. Secondo i dati Opta, sono ben ventinove infatti le compagini a cui la pantera nerazzurra ha inflitto almeno una rete in oltre sette anni. Soltanto la punta di diamante della Lazio Ciro Immobile ha fatto meglio, punendo 30 club.



I NUMERI- Ma Duvan Zapata ha ritrovato anche quella continuità di forma e rendimento che aveva perso a fine ottobre in maglia nerazzurra: dopo prestazioni sottotono e alcune critiche, l'attaccante colombiano nelle ultime cinque gare ha messo a segno 5 gol e 2 assist, con una media che racconta di più di un'azione da rete a partita. Il panterone è tornato, ed è pronto a far fuori altre squadre italiane per raggiungere Immobile.